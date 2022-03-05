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Гвардиола: «Украина? НАТО и европейские страны полностью провалились»

05 Марта 2022 • 07:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1.40 4.80 7.90
06.03 19:30

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола умен не только в том, что касается футбольного поля - каталонский специалист глубоко разбирается в геополитике, и сейчас, когда Европа переживает острый кризисный момент, связанный с событиями на Украине, Гвардиола получил возможность продемонстрировать, что не подвержен некоторым  типичным догмам насчет происходящего, а самостоятельно анализирует ситуацию.

- Все войны делаются ради денег. Причиной всегда являются деньги. Не кусочек территории, нет, это не причина. Причина - деньги. И политики, которые получают деньги и ничего не делают. Политики терпят крах, а страдают невинные люди. Мы все это уже видели в Югославии, мы видели в Сирии. Видим снова. НАТО и Европа просто полностью провалились, - заявил Гвардиола в ходе пятничной пресс-конференции, посвященной наступающему манчестерскому дерби.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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