Гвардиола: «Украина? НАТО и европейские страны полностью провалились»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола умен не только в том, что касается футбольного поля - каталонский специалист глубоко разбирается в геополитике, и сейчас, когда Европа переживает острый кризисный момент, связанный с событиями на Украине, Гвардиола получил возможность продемонстрировать, что не подвержен некоторым типичным догмам насчет происходящего, а самостоятельно анализирует ситуацию.

- Все войны делаются ради денег. Причиной всегда являются деньги. Не кусочек территории, нет, это не причина. Причина - деньги. И политики, которые получают деньги и ничего не делают. Политики терпят крах, а страдают невинные люди. Мы все это уже видели в Югославии, мы видели в Сирии. Видим снова. НАТО и Европа просто полностью провалились, - заявил Гвардиола в ходе пятничной пресс-конференции, посвященной наступающему манчестерскому дерби.