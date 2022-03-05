Лено: «Я не мог и мечтать о такой карьере»

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено, отпраздновавший вчера тридцатилетие, подвёл промежуточные итоги своей карьеры.

«У меня прекрасная карьера, не мог и мечтать о таком. Я выиграл Кубок Англии с «Арсеналом» и Кубок конфедераций со сборной Германии. Но я надеюсь, что это ещё не конец. Хочется верить, что впереди меня ещё ждут успешные сезоны», - цитирует Лено пресс-служба леверкузенского «Байера».

Лено сыграл лишь семь матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил одиннадцать голов. Контракт немецкого голкипера с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в шестнадцать миллионов евро.