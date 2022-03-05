«Арсенал» сделал предложение Руису, испанец хочет перейти в «Реал» или «ПСЖ»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис с большой долей вероятности сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, предложение о трансфере испанского футболиста сделал «Арсенал». Отмечается, что Руис не хочет переходить в стан «канониров», он бы предпочел лондонскому клубу «Реал» или «ПСЖ».

25-летний испанец является лидером «Наполи». В нынешнем сезоне Руис сыграл двадцать восемь матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Фабиана с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.