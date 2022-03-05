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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Китай отказывается от показа матчей АПЛ из-за демонстративной поддержки Украины

05 Марта 2022 • 00:09 Комментировать

Китайские обладатели коммерческих прав на показ матчей английской Премьер-лиги уведомили руководство Лиги о том, что отказываются от показа трансляций игр ближайшего тура чемпионата.

Это связано с тем, что руководство английской Премьер-лиги активно продвигает повестку «поддержки Украины» - соответствующие лозунги и призывы будут транслироваться по рекламным панно вокруг поля, а капитаны выступающих клубов оденут специальные капитанские повязки, стилизованные под флаг Украины.

Подобные меры были сочтены в Китае, который официально оценивает происходящее на Украине как «специальную военную операцию», недопустимыми. сообщает TheAthletic.

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Апл Китай
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