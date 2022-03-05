Китай отказывается от показа матчей АПЛ из-за демонстративной поддержки Украины

Китайские обладатели коммерческих прав на показ матчей английской Премьер-лиги уведомили руководство Лиги о том, что отказываются от показа трансляций игр ближайшего тура чемпионата.

Это связано с тем, что руководство английской Премьер-лиги активно продвигает повестку «поддержки Украины» - соответствующие лозунги и призывы будут транслироваться по рекламным панно вокруг поля, а капитаны выступающих клубов оденут специальные капитанские повязки, стилизованные под флаг Украины.

Подобные меры были сочтены в Китае, который официально оценивает происходящее на Украине как «специальную военную операцию», недопустимыми. сообщает TheAthletic.