Клопп – о Конате: «Он очень хорош»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о защитнике Ибраима Конате.

«Он очень хорош. У него есть все навыки, чтобы быть прекрасным центральным защитником. Конечно, он еще молод и может стать гораздо лучше – это обнадёживает. Наши защитники отлично общаются между собой, учатся друг у друга, помогают, потому что это особенная позиция, они не могут играть больше нигде», - цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Конате перешёл в английский клуб из «РБ Лейпцига» летом.

22-летний француз сыграл семь матчей за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился.