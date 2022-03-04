Гвардиола: «То, что сделали Месси и Роналду, никто уже не повторит»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что достижения Лионеля Месси и Криштиану Роналду уникальны, и никому не удастся повторить их. Гвардиола полон лестных слов в адрес португальского нападающего накануне манчестерского дерби. которое пройдет в воскресенье.

- Он - один из лучших в последние пятнадцать лет. Вместе с Месси. То, что сделали эти двое, никто никогда не повторит. На этом уровне вы всегда в фокусе внимания публики, всегда под давлением. В этом матче мы должны исключить контакты Роналду с мячом, и для этого придется приложить все усилия, - заявил Гвардиола, слова которого цитирует Daily Mail.