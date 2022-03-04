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Конате – о победе в Кубке Лиги: «Я рад, но нельзя зацикливаться на этом»

04 Марта 2022 • 21:56 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате поделился эмоциями от победы в Кубке Лиги.

«Думаю, если я начну говорить об этом, то меня никто не сможет остановить. Это был просто невероятный день для меня, потому что я выиграл первый титул с «Ливерпулем». Я был очень счастлив. Сейчас я рад тому, что впереди ещё много важных игр. Нельзя зацикливаться на этой победе, мы должны продолжать в том же духе.

Признаюсь, я лежал в кровати перед сном и смотрел разные видео с реакцией наших игроков на победу в Кубке Лиги, и кричал, громко кричал, потому что был счастлив. Надеюсь, что впереди меня ждёт ещё много таких моментов в «Ливерпуле», - цитирует Конате пресс-служба «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ибраима Конате
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