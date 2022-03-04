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Диаш пропустит минимум месяц из-за травмы

04 Марта 2022 • 21:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1.40 4.60 7.70
06.03 19:30

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш пропустит ближайшие матчи «горожан», об этом рассказал главный тренер клуба Хосеп Гвардиола.

«Диаш получил травму мышцы задней поверхности бедра. Он будет вынужден пропустить от четырёх до шести недель», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Стоит отметить, что Диаш является лидером обороны «Манчестер Сити», несмотря на свой довольно-таки молодой возраст. 24-летний португалец сыграл 34 матча за английский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Рубена с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рубен Диаш
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