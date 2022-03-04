Райс: «Чувствую, что являюсь одним из лучших игроков в мире»

Опорный полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс считает себя одним из лучших игроков в мире.

«Я чувствую, что являюсь одним из лучших игроков в мире. Мне всего 23 года, так что я всё ещё молод – это очень важно, но, если посмотреть на мои игровые качества и стабильность, то я считаю себя состоявшимся игроком, который обладает необходимым опытом и способен играть против любого соперника», - цитирует Райса ESPN.

23-летний англичанин сыграл 34 матча за «Вест Хэм» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Райса с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.