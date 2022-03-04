Клопп: «Клуб должен быть еще лучше, особенно когда меня здесь больше не будет»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился планами на оставшееся время его сотрудничества с командой. Немецкий специалист до сих пор не принял окончательного решения о том, будет ли он продлевать соглашение с «Ливерпулем» в 2024 году.

Клопп заявил, что он не будет уходить из команды, если его не устраивает состав. Планы специалиста остались прежними.

Тренер пояснил, что вся его работа направлена на долгосрочную перспективу, а команда, которую он тренирует, должна стать лучше после того, как он ее покинет. Даже если это случится в 2024 году.

«Таков план», - сказал Юрген Клопп в интервью порталу RTE.