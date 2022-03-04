Лебёф прокомментировал продажу Абрамовичем «Челси»

Французский экс-футболист Франк Лебёф, который ранее выступал в составе лондонского «Челси», поделился мыслями о том, что Роман Абрамович продает клуб.

Лебёф в интервью BritishGambler.co.uk заявил, что лучший период лондонского клуба связан с российским бизнесменом, однако добавил, что без Абрамовича «Челси» «не умрет».

Бывший футболист отметил, что сейчас болельщики «синих» выражают Абрамовичу слова благодарности, и они не забудут того, что бизнесмен дал клубу.

Лебёф пояснил, что на деньги Абрамовича команда смогла провести свои лучшие трансферы, что позволило «Челси» сразу выйти на другой уровень игры.