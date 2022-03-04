Канте рассказал, как игроки «Челси» отреагировали на то, что Абрамович продает команду

Французский опорник лондонского «Челси» Нголо Канте рассказал о том, как игроки отреагировал на новости о том, что Роман Абрамович решил продать команду. Слова футболиста приводит Sky Sport.

Канте заявил, что никто из футболистов не мог ожидать такого развития событий, а происходящее стало для всех шоком.

Француз добавил, что в сложившейся ситуации ему и его одноклубникам остается только сосредоточиться на том, что происходит на поле.

Канте уверен, что это единственный способ игрокам сгладить впечатления от происходящего.

Напомним, что Роман Абрамович объявил о продаже клуба из-за событий на территории Украины.