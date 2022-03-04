Джон Терри отреагировал на желание Макгрегора купить «Челси»

Легенда лондонского «Челси» Джон Терри отреагировал на заявление Конора Макгрегора о том, что он заинтересован в покупке «Челси». Конкретной оценки этому заявлению Терри не дал, но поставил под твитом бойца синее сердце.

Напомним, что российский бизнесмен Роман Абрамович на фоне принимаемых санкций решил продать лондонский клуб и официально объявил об этом. Потенциальные покупатели уже нашлись, а в их числе оказался и Макгрегор, который заявил, что его интересует это предложение.

Отметим, что ранее Терри выразил сожаление о том, что Абрамовичу придется расстаться с командой из-за сложившейся ситуации.