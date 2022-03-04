«Лидс» планирует купить полузащитника сборной США

21-летний футболист сборной США и австрийского «РБ Зальцбурга» Бренден Ааронсон заинтересовал «Лидс».

Английский клуб пытался заполучить перспективного хавбека в январе, но не сумел договориться с австрийцами о сумме трансфера.

Теперь в «Лидсе» уверены, что заключить сделку помогут прочные связи нового главного тренера Джесси Марша с «Зальцбургом», в котором он работал в недавнем прошлом. По данным Daily Star, сам Марш является большим поклонником таланта Ааронсона, поэтому поддерживает идею покупки своего соотечественника. Цена вопроса может составить порядка 25 млн евро.

Бренден Ааронсон имеет в своём активе 5 голов и 9 голевых передач в 31 матче текущего сезона.