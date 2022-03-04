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Данило: «Работая с Гвардиолой, ты словно проходишь тренерский курс»

04 Марта 2022 • 12:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1.37 4.90 8.50
06.03 19:30

Бывший футболист «Манчестер Сити», ныне выступающий за «Ювентус», высказался о тренерских способностях Хосепа Гвардиолы.

«Все, кому посчастливилось играть под руководством Гвардиолы, словно прошли тренерский курс. Для этого нужно быть достаточно умным», – рассказал 30-летний правый защитник в интервью DAZN.

Данило перебрался в «Манчестер Сити» летом 2017 года из мадридского «Реала» за 30 млн евро. Спустя два года бразилец был продан из «Сити» в «Ювентус», а в обратном направлении проследовал португалец Жоау Канселу.

В нынешнем розыгрыше Серии А на счету Данило 14 матчей, 1 забитый гол и 1 голевая передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Данило Жоау Канселу
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