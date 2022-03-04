Салах расстроился из-за того, что не попал в символическую сборную мира по итогам прошлого года

Звёздный египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал журналистам о том, что был расстроен из-за того, что не попал в символическую сборную мира по версии ФИФА по итогам прошлого года.

Салах сказал, что был очень расстроен из-за того, что не попал в символическую сборную мира. Египтянин отметил, что ему было приятно слышать слова поддержки от болельщиков и коллег, которые считают, что Мохамед должен был попасть в эту сборную.

Напомним, что в сборную мира в итоге попали Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Криштиану Роналду и другие футболисты.