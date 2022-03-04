Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах расстроился из-за того, что не попал в символическую сборную мира по итогам прошлого года

04 Марта 2022 • 12:38 Комментировать

Звёздный египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал журналистам о том, что был расстроен из-за того, что не попал в символическую сборную мира по версии ФИФА по итогам прошлого года.

Салах сказал, что был очень расстроен из-за того, что не попал в символическую сборную мира. Египтянин отметил, что ему было приятно слышать слова поддержки от болельщиков и коллег, которые считают, что Мохамед должен был попасть в эту сборную.

Напомним, что в сборную мира в итоге попали Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Криштиану Роналду и другие футболисты.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Ливерпуль Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Марта
12:50 · Англия. Премьер-лига
Данило: «Работая с Гвардиолой, ты словно проходишь тренерский курс»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Салах расстроился из-за того, что не попал в символическую сборную мира по итогам прошлого года
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готовит предложение по де Врею
12:13 · Англия. Премьер-лига
Анелька: Абрамович многое сделал для английского футбола
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» пополнил список претендентов на Кунде
11:38 · Англия. Премьер-лига
Салах о результатах «Золотого мяча»: «Многие страны далеки от футбола»
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» потратил на трансферы почти 2,5 млрд евро в эпоху Абрамовича
11:26 · Англия. Премьер-лига
Грановская может продолжить работать в «Челси» при новых владельцах
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» передумал расставаться с Гомесом
10:56 · Англия. Премьер-лига
Директор «Ньюкасла» считает несправедливым, что у Абрамовича отнимают «Челси»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Новый тренер «Лидса»: «Мне не обязательно быть новым Бьелсой»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Одноклубники по «МЮ» недовольны игрой Магуайра
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется тен Хагом
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» планирует летом подписать защитника «Лейпцига»
09:26 · Англия. Кубок Англии
Лэмпард похвалил Рондона
Все новости
Рекомендуем