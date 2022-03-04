Анелька: Абрамович многое сделал для английского футбола

Французский экс-футболист Николя Анелька рассказал о том, что думает по поводу решения Романа Абрамовича продать лондонский «Челси».

Анелька сказал, что ему очень грустно слышать о том, что Абрамович из-за ситуации на Украине вынужден продать лондонский клуб. Николя отметил, что когда он выступал за «Челси», то Абрамович всегда проявлял уважение к игрокам и держался очень скромно. Француз отметил, что бизнесмен сделал многое для английского футбола.

Напомним, что главным претендентом на покупку лондонской команды считается швейцарский миллиардер Хансйорг Висс.