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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анелька: Абрамович многое сделал для английского футбола

04 Марта 2022 • 12:13 Комментировать

Французский экс-футболист Николя Анелька рассказал о том, что думает по поводу решения Романа Абрамовича продать лондонский «Челси».

Анелька сказал, что ему очень грустно слышать о том, что Абрамович из-за ситуации на Украине вынужден продать лондонский клуб. Николя отметил, что когда он выступал за «Челси», то Абрамович всегда проявлял уважение к игрокам и держался очень скромно. Француз отметил, что бизнесмен сделал многое для английского футбола.

Напомним, что главным претендентом на покупку лондонской команды считается швейцарский миллиардер Хансйорг Висс.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Николя Анелька Английская Премьер-лига
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