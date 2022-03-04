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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» пополнил список претендентов на Кунде

04 Марта 2022 • 12:10 Комментировать
Ливерпуль
...
Вест Хэм
1.30 5.60 9.50
05.03 20:30

Английский «Ливерпуль» включился в борьбу за защитника «Севильи» Жюля Кунде, на которого претендуют другие топ-клубы.

23-летний центральный защитник находится в сфере интересов мадридского «Реала», «Барселоны», лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По утверждениям Fichajes, побороться за подписание француза также готов «Ливерпуль».

Ранее фаворитом на подписание Кунде считался «Челси», но игрок остался в «Севилье». Сообщается, что испанский клуб потребует за своего лидера более 80 млн евро.

В нынешнем сезоне Жюль Кунде сыграл 30 матчей во всех турнирах, забив 1 гол. На его счету также 7 поединков за сборную Франции с момента дебюта летом прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Барселона Севилья Манчестер Юнайтед Жюль Кунде
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ЛИВЕРПУЛЬ ВЕСТ ХЭМ
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