«Ливерпуль» пополнил список претендентов на Кунде

Английский «Ливерпуль» включился в борьбу за защитника «Севильи» Жюля Кунде, на которого претендуют другие топ-клубы.

23-летний центральный защитник находится в сфере интересов мадридского «Реала», «Барселоны», лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По утверждениям Fichajes, побороться за подписание француза также готов «Ливерпуль».

Ранее фаворитом на подписание Кунде считался «Челси», но игрок остался в «Севилье». Сообщается, что испанский клуб потребует за своего лидера более 80 млн евро.

В нынешнем сезоне Жюль Кунде сыграл 30 матчей во всех турнирах, забив 1 гол. На его счету также 7 поединков за сборную Франции с момента дебюта летом прошлого года.