Салах о результатах «Золотого мяча»: «Многие страны далеки от футбола»

Мохамед Салах был удивлён результатами голосования за «Золотой мяч».

Нападающий «Ливерпуля» занял седьмое место в голосовании.

«Результаты «Золотого мяча» были шоком для меня. Я не могу много сказать по этому поводу. Никто не ждал, что я буду седьмым, но это случилось.

Я не верю в конспирологию, но выбор может быть неточным. Многие страны далеки от футбола. Я не знаю, на чем основан их выбор, но я не верю в теории заговора», – сказал египтянин в интервью DMC.

Также Салах высказался о символической сборной ФИФА, в которую его не включили. По словам вингера, ему приятно, что многие люди удивились, не увидев его в команде.

В текущем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 32 матча, в которых забил 27 мячей и отдал 10 голевых передач.