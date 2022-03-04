Грановская может продолжить работать в «Челси» при новых владельцах

Марина Грановская может остаться в «Челси» после продажи клуба Романом Абрамовичем при одном условии.

Генеральный директор «Челси» Марина Грановская может остаться в клубе после продажи новым владельцам, если она разорвёт все рабочие связи с Абрамовичем, сообщает The Telegraph.

По данным источника, потенциально новые владельцы «аристократов» знают, как высоко оценивают работу Грановской в футбольном мире, так что её уход может стать проблемой для клуба.

Возможных покупатель смущает то, сколько времени Грановская работала вместе с Абрамовичем, чья персона в Англии в текущее время не вызывает доверия.

Дальнейшая судьба Грановской будет зависеть от её решимости отказаться от рабочих контактов с Абрамовичем.

Марина Грановская работает в «Челси» более восьми лет. За эти годы она стала, пожалуй, самой влиятельной женщиной в футболе. Именно ей клуб обязан продлением контракта с Дидье Дрогба в 2009, подписанием Н’Голо Канте и многим другим выгодным сделкам.