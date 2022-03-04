«Ливерпуль» передумал расставаться с Гомесом

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о том, что английский защитник Джо Гомес в ближайшее время точно не покинет мерсисайдскую команду.

Клопп заявил, что «красные» передумали продавать 24-летнего английского футболиста, хотя до этого в прессе были слухи о том, что «Ливерпуль» готов отпустить Гомеса за 30 миллионов фунтов. В услугах защитника заинтересованы «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Напомним, что действующее соглашение Джо с мерсисайдцами рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Джо Гомес провёл в английском чемпионате всего лишь пять матчей.