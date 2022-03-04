Директор «Ньюкасла» считает несправедливым, что у Абрамовича отнимают «Челси»

Директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли высказалась по поводу решения Романа Абрамовича продать лондонский «Челси» из-за ситуации на Украине.

Стэйвли заявила, что считает несправедливым тот факт, что из-за этой ситуации на Украине у Абрамовича решили отобрать лондонский клуб. Тем не менее, Аманда отметила, что все мы должны нести ответственность за наши связи.

Напомним, что Роман Абрамович собирается продать «Челси». Лондонским клубом олигарх владел с 2003 года. За это время «синие» выиграли множество трофеев, включая две Лиги чемпионов.