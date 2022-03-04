Новый тренер «Лидса»: «Мне не обязательно быть новым Бьелсой»

Новый наставник «Лидс Юнайтед» Джесси Марш, недавно сменивший Марсело Бьелсу, предпочитает идти собственным путём.

«Марсело привил клубу менталитет победителей, но мне не обязательно становиться новым Бьелсой. Важно быть самим собой. Я с большим интересом и уважением наблюдал за успехами Бьелсы, но у меня свой путь, я другой тренер», – цитирует 48-летнего американца Sky Sports.

На момент отставки Марсело Бьелсы «Лидс» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда потерпела четыре поражения в последних четырёх матчах. От зоны вылета «павлинов» отделяет всего два очка.