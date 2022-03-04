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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Одноклубники по «МЮ» недовольны игрой Магуайра

04 Марта 2022 • 10:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1.37 4.90 8.50
06.03 19:30

Согласно источникам из Англии, центральный защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» собственной игрой вызвал недовольство у товарищей по команде.

Некоторые неназванные игроки «Юнайтед» откровенно предъявили Гарри Магуайру претензии относительно уровня его игры, который «не соответствует стандартам клуба». Речь в личной беседе шла преимущественно о последних перформансах английского центрбека. Об этом сообщило издание The Times.

Сам Магуайр отказался комментировать информацию. Клуб тоже не стал делать заявлений на этот счёт.

Главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник признавал, что выступления Магуайра пока оставляют желать лучшего, но объяснял неудачи 28-летнего англичанина необходимостью привыкнуть к новой игровой системе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Гарри Магуайр
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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