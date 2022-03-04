Одноклубники по «МЮ» недовольны игрой Магуайра

Согласно источникам из Англии, центральный защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» собственной игрой вызвал недовольство у товарищей по команде.

Некоторые неназванные игроки «Юнайтед» откровенно предъявили Гарри Магуайру претензии относительно уровня его игры, который «не соответствует стандартам клуба». Речь в личной беседе шла преимущественно о последних перформансах английского центрбека. Об этом сообщило издание The Times.

Сам Магуайр отказался комментировать информацию. Клуб тоже не стал делать заявлений на этот счёт.

Главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник признавал, что выступления Магуайра пока оставляют желать лучшего, но объяснял неудачи 28-летнего англичанина необходимостью привыкнуть к новой игровой системе.