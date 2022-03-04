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«Тоттенхэм» планирует летом подписать защитника «Лейпцига»

04 Марта 2022 • 09:57 Комментировать

Руководство лондонского «Тоттенхэма» хочет летом попробовать заполучить в свои ряды хорватского защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

По информации Daily Mail, боссы лондонской команды считают, что 20-летний хорватский футболист может усилить «Тоттенхэм». «Лейпциг» планирует выручить с продажи молодого защитника не меньше 50 миллионов фунтов. Стоит отметить, что в услугах Гвардиола также заинтересованы клубы из Серии А и Ла Лиги.

В этом сезоне Йошко Гвардиол провёл в немецкой лиге 22 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бундеслига Английская Премьер-лига РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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