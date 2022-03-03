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«Фиорентина» рассчитывает выкупить Торрейру

03 Марта 2022 • 23:21 Комментировать

«Фиорентина» работает над трансфером полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры.

Как сообщает FirenzeViola, представитель уругвайца сегодня посетил офис «Фиорентины», что провести переговоры с руководством клуба. Стороны ещё далеки до договорённости, но дело начинает сдвигаться с мёртвой точки. Отмечается, что «фиалки» уже договорились с «Арсеналом» о сумме трансфера, она должна составить пятнадцать миллионов евро, если итальянскому клубу не удастся ее сбить.

Торрейра сыграл 25 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арсенал Лондон Лукас Торрейра
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