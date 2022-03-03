«Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за защитником «Торино»

Крайний защитник «Торино» Вилфред Синго может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает CBS Sport, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал», которые уже по несколько раз отправляли своих скаутов для просмотра Синго. Английские клубы рассчитывают заполучить Синго по низкой цене из-за того, что его контракт с «Торино» заканчивается через год.

Ивуариец сыграл двадцать шесть матчей за итальянский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в двенадцать миллионов евро.