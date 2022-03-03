Гвардиола назвал своего преёмника - это нынешний футболист «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола потихоньку уже присматривает своего преемника, и необходимые качества он видит в Илкае Гюндогане - немецком футболисте, выступающем в его клубе.

- Полузащитники - это лучшие тренеры, потому что они и во время игры должны думать о команде. Нападающие думают лишь о голах, а о том, что творится вокруг, они не думают. А успешный полузащитник обязательно должен думать обо всем, быть сердцем команды. Гондоган играет с сердцем, умом и страстью. Я думаю, он может стать новым Гвардиолой. Молодежи из клубной академии, которая учится у него, очень повезло. Илкай очень умен, - заявил Гвардиола, слова которого цитирует Sky Sports.