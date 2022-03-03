Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл лестно высказался об Абрамовиче

03 Марта 2022 • 20:27 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл лестно высказался о владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

«Думаю, что у болельщиков «Челси» есть привязанность к Абрамовичу, они навсегда запомнят его. Нельзя отрицать того, что Роман был прекрасным владельцем для «Челси», независимо от того, нравятся вам российские деньги в нашем футболе или нет. В мире есть очень много владельцев, которые хуже Абрамовича», - цитирует Невилла Daily Mail.

«Челси» набрал пятьдесят очков в двадцати пяти турах и расположился на третьем месте в английской Премьер-лиге, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет шестнадцать зачетных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Гари Невилл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
20:40 · Англия. Кубок Англии
Вернер – о победе над «Лутоном»: «Кубковые матчи никогда не бывают простыми»
20:27 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл лестно высказался об Абрамовиче
17:04 · Англия. Премьер-лига
Рафа Силва может заменить Траоре в «Вулверхэмптоне»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Артета, Клопп, Хау и Хазенхюттль претендуют на звание тренера месяца в АПЛ
16:11 · Англия. Премьер-лига
Эксперт: «Главная проблема в деле продажи «Челси» - малая вместимость «Стэмфорд Бридж»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Зе Роберто: «Не думаю, что Роналду будет играть до 40 лет»
16:01 · Англия. Премьер-лига
Марина Грановская может покинуть «Челси» вслед за Абрамовичем
15:26 · Англия. Премьер-лига
Конор Макгрегор представил себя в качестве владельца «Челси»
14:45 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Рангник продолжит руководить «Манчестер Юнайтед» в случае победы в Лиге чемпионов»
14:32 · Англия. Премьер-лига
Британский миллиардер опроверг сообщения о намерении купить «Челси»
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелен на подписание Камара
14:11 · Англия. Премьер-лига
Кавани хочет продолжить карьеру в Испании
13:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола интересуется полузащитником «Наполи» Руисом
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» опережает «Баварию» и другие топ-клубы в борьбе за английского защитника
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заинтересовался защитником «Саутгемптона»
Все новости
Рекомендуем