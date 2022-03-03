Гари Невилл лестно высказался об Абрамовиче

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл лестно высказался о владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

«Думаю, что у болельщиков «Челси» есть привязанность к Абрамовичу, они навсегда запомнят его. Нельзя отрицать того, что Роман был прекрасным владельцем для «Челси», независимо от того, нравятся вам российские деньги в нашем футболе или нет. В мире есть очень много владельцев, которые хуже Абрамовича», - цитирует Невилла Daily Mail.

«Челси» набрал пятьдесят очков в двадцати пяти турах и расположился на третьем месте в английской Премьер-лиге, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет шестнадцать зачетных баллов.