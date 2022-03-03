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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафа Силва может заменить Траоре в «Вулверхэмптоне»

03 Марта 2022 • 17:04 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Кристал Пэлас
2.30 3.10 3.35
05.03 18:00

Вингер «Бенфики» Рафа Силва заинтересовал английский «Вулверхэмптон», который ищет замену Адама Траоре.

В английском клубе считают, что «Барселона» выкупит арендованного Траоре за 30 млн евро, а проследовавший в обратном направлении Франсишку Тринкан не оправдывает доверия «волков», поэтому вряд ли будет куплен у «каталонцев».

По информации Mundo Deportivo, усилить правый край атаки «Вулверхэмтона» может 28-летний португалец Рафа Силва, который защищает цвета «Бенфики».

В текущем сезоне Силва провёл за «лиссабонцев» 38 матчей, отметившись 11 голами и 17 голевыми передачами во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Вулверхэмптон Адама Траоре Рафа Силва Франсишку Тринкан
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ВУЛВЕРХЭМПТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
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