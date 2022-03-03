Рафа Силва может заменить Траоре в «Вулверхэмптоне»

Вингер «Бенфики» Рафа Силва заинтересовал английский «Вулверхэмптон», который ищет замену Адама Траоре.

В английском клубе считают, что «Барселона» выкупит арендованного Траоре за 30 млн евро, а проследовавший в обратном направлении Франсишку Тринкан не оправдывает доверия «волков», поэтому вряд ли будет куплен у «каталонцев».

По информации Mundo Deportivo, усилить правый край атаки «Вулверхэмтона» может 28-летний португалец Рафа Силва, который защищает цвета «Бенфики».

В текущем сезоне Силва провёл за «лиссабонцев» 38 матчей, отметившись 11 голами и 17 голевыми передачами во всех турнирах.