Эксперт: «Главная проблема в деле продажи «Челси» - малая вместимость «Стэмфорд Бридж»

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр заявил, что главной проблемой в деле продажи «Челси» является слишком малая вместимость «Стэмфорд Бридж» по сравнению с другими стадионами.

«Стэмфорд Бридж» вмещает чуть более 40 000 болельщиков при полной загрузке, но его главные лондонские соперники затмевают его», - сказал эксперт.

Он указал, что стадионы «Арсенала» и «Тоттенхэма» вмещают 60 260 и 62 850 человек соответственно, в то время как «Вест Хэм» в настоящее время имеет около 60 000 мест на своем стадионе и в будущем планирует увеличить эту цифру.

«Таким образом, любой бизнесмен, заинтересованный в покупке «Челси», должен будет рассмотреть проблему, связанную со «Стэмфорд Бридж», - заявил Магуайр.

Эксперт уточнил, что этот пункт может стать для нового владельца клуба слишком большой проблемой, так как получение разрешения на строительство нового стадиона в Лондоне на 60 000 с лишним мест может оказаться непростой и очень дорогостоящей задачей.