Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эксперт: «Главная проблема в деле продажи «Челси» - малая вместимость «Стэмфорд Бридж»

03 Марта 2022 • 16:11 Комментировать

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр заявил, что главной проблемой в деле продажи «Челси» является слишком малая вместимость «Стэмфорд Бридж» по сравнению с другими стадионами.

«Стэмфорд Бридж» вмещает чуть более 40 000 болельщиков при полной загрузке, но его главные лондонские соперники затмевают его», - сказал эксперт.

Он указал, что стадионы «Арсенала» и «Тоттенхэма» вмещают 60 260 и 62 850 человек соответственно, в то время как «Вест Хэм» в настоящее время имеет около 60 000 мест на своем стадионе и в будущем планирует увеличить эту цифру.

«Таким образом, любой бизнесмен, заинтересованный в покупке «Челси», должен будет рассмотреть проблему, связанную со «Стэмфорд Бридж», - заявил Магуайр.

Эксперт уточнил, что этот пункт может стать для нового владельца клуба слишком большой проблемой, так как получение разрешения на строительство нового стадиона в Лондоне на 60 000 с лишним мест может оказаться непростой и очень дорогостоящей задачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Стэмфорд Бридж
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
16:11 · Англия. Премьер-лига
Эксперт: «Главная проблема в деле продажи «Челси» - малая вместимость «Стэмфорд Бридж»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Зе Роберто: «Не думаю, что Роналду будет играть до 40 лет»
16:01 · Англия. Премьер-лига
Марина Грановская может покинуть «Челси» вслед за Абрамовичем
15:26 · Англия. Премьер-лига
Конор Макгрегор представил себя в качестве владельца «Челси»
14:45 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Рангник продолжит руководить «Манчестер Юнайтед» в случае победы в Лиге чемпионов»
14:32 · Англия. Премьер-лига
Британский миллиардер опроверг сообщения о намерении купить «Челси»
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелен на подписание Камара
14:11 · Англия. Премьер-лига
Кавани хочет продолжить карьеру в Испании
13:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола интересуется полузащитником «Наполи» Руисом
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» опережает «Баварию» и другие топ-клубы в борьбе за английского защитника
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заинтересовался защитником «Саутгемптона»
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» лидируют в гонке за Дэвидом
12:46 · Англия. Премьер-лига
Вейналдум может перейти в «Астон Виллу»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Мари: «Артета – один из лучших тренеров мира»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп не уверен в продлении контракта с «Ливерпулем»
Все новости
Рекомендуем