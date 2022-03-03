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Зе Роберто: «Не думаю, что Роналду будет играть до 40 лет»

03 Марта 2022 • 16:06 Комментировать
Манчестер Сити
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Манчестер Юнайтед
1.37 4.90 8.50
06.03 19:30

Известный в прошлом футболист сборной Бразилии, мадридского «Реала» и «Баварии» Зе Роберто считает, что Роналду завершит карьеру до 40 лет.

«Криштиану Роналду – машина. Но я сомневаюсь, что он будет играть в 40 лет. Он всегда выступал на самом высоком уровне, всегда выигрывал трофеи и всегда стремился к статусу лучшего футболиста мира. В последние два года мы увидели, что у него не всё получается. Он перестал попадать в число претендентов на большие индивидуальные награды, – цитирует 47-летнего бразильца Sky Sports. – Роналду по-прежнему хорош, но, учитывая его амбиции, он скорее предпочтёт остановиться, чем выступать на более низком уровне», – сказал в интервью Зе Роберто, завершивший игровую карьеру в 43 года в бразильском «Палмейрасе».

В текущем сезоне на счету 37-летнего Криштиану Роналду 15 забитых мячей в 31 поединке за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Зе Роберто
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