Марина Грановская может покинуть «Челси» вслед за Абрамовичем

Вместе с уходом из «Челси» Романа Абрамовича команду ждут серьезные изменения. В руководстве команды пройдут перестановки.

Напомним, что после введения санкций в отношении российских бизнесменов, Роман Абрамович принял решение продать лондонский «Челси».

По информации The Guardian, вслед за Абрамовичем из команды уйдет Марина Грановская, которая занимает пост директора, а также президент клуба Брюс Бак.

Отметим, что Грановская заступила в должность в 2014 года и занималась трансферами клуба. Деятельность директора заслуживала высокие оценки со стороны футбольной общественности.

Бак занимал пост президента лондонского клуба с 2004 года.