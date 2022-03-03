Конор Макгрегор представил себя в качестве владельца «Челси»

Ирландский боец Конор Макгрегор представил себя в роли владельца лондонского «Челси». Для визуализации спортсмен опубликовал видео, на которой анимированный Макгрегор стоит в форме клуба.

Анимационный ролик представил Макгрегора сидящим на пресс-конференции, а также разговаривающим с человеком, похожим на Романа Абрамовича.

Напомним, что после введения санкций в отношении российских бизнесменов, Роман Абрамович решил сначала отказаться от должности руководителя «Челси», а затем заявил, что он готов продать клуб.

Конор Макгрегор в своих социальных сетях отметил, что его интересует это предложение.