Саа: «Рангник продолжит руководить «Манчестер Юнайтед» в случае победы в Лиге чемпионов»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа уверен, что Ральф Рангник останется у руля команды в случае победы в Лиге чемпионов.

«Если Ральф выиграет Лигу чемпионов, он останется там в качестве тренера», - сказал Саа.

Саа считает, что временный босс Рангник может получить эту работу на постоянной основе, если сможет привести «Юнайтед» к европейской славе, как это сделал Роберто Ди Маттео в «Челси» в 2012 году в качестве временного босса.

Рангник был назначен тренером манчестерского клуба после отставки Уле Гуннара Сульшера. Согласно соглашению, немец руководит командой до конца сезона. Среди его потенциальных приемников называют Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага.