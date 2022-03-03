Британский миллиардер опроверг сообщения о намерении купить «Челси»

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф опроверг информацию о том, что он хочет купить лондонский «Челси».

«Сколько Абрамович заплатил за «Челси»? 100 миллионов фунтов стерлингов? Глейзеры - 500 миллионов фунтов стерлингов? Вы можете сказать, что клуб стоит три-четыре миллиарда, но никто никогда не платил таких сумм», - ответил миллиардер британским журналистам.

Рэтклифф пояснил, что главная проблема «Челси» - это его стадион. 69-летний миллиардер также уточнил, что несколько лет назад у него был разговор с Романом Абрамовичем по поводу покупки клуба, но тогда стороны не сошлись в вопросах цены.

Ранее сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович выставил «Челси» на продажу и рассчитывает получить за клуб 3 миллиарда фунтов стерлингов.