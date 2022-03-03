Кавани хочет продолжить карьеру в Испании

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани собирается перейти в один из испанских клубов по окончании сезона.

Истекающий контракт 35-летнего уругвайца с «красными дьяволами» с высокой вероятностью не будет продлён, а сам игрок уже рассматривает различные варианты продолжения карьеры. По сведениям The Guardian, опытный форвард предпочёл бы связать дальнейшую судьбу с одним из клубов, представляющих Ла Лигу.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани появился на поле лишь в 15 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.