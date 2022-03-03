Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кавани хочет продолжить карьеру в Испании

03 Марта 2022 • 14:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1.37 4.90 8.50
06.03 19:30

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани собирается перейти в один из испанских клубов по окончании сезона.

Истекающий контракт 35-летнего уругвайца с «красными дьяволами» с высокой вероятностью не будет продлён, а сам игрок уже рассматривает различные варианты продолжения карьеры. По сведениям The Guardian, опытный форвард предпочёл бы связать дальнейшую судьбу с одним из клубов, представляющих Ла Лигу.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани появился на поле лишь в 15 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
14:45 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Рангник продолжит руководить «Манчестер Юнайтед» в случае победы в Лиге чемпионов»
14:32 · Англия. Премьер-лига
Британский миллиардер опроверг сообщения о намерении купить «Челси»
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелен на подписание Камара
14:11 · Англия. Премьер-лига
Кавани хочет продолжить карьеру в Испании
13:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола интересуется полузащитником «Наполи» Руисом
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» опережает «Баварию» и другие топ-клубы в борьбе за английского защитника
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заинтересовался защитником «Саутгемптона»
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» лидируют в гонке за Дэвидом
12:46 · Англия. Премьер-лига
Вейналдум может перейти в «Астон Виллу»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Мари: «Артета – один из лучших тренеров мира»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп не уверен в продлении контракта с «Ливерпулем»
11:44 · Англия. Премьер-лига
Эксперт: «У «Ливерпуля» больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем стать первыми в АПЛ»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я могу представить «Челси» только с Абрамовичем»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Матч АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» будет перенесен
10:14 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Аякса» очень хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем