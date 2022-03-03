Гвардиола интересуется полузащитником «Наполи» Руисом

Из Италии продолжают поступать сообщения об интересе Хосепа Гвардиолы в полузащитнике «Наполи» Фабиане Руисе.

Тренер «Манчестер Сити» давно следит за карьерой полузащитника. Еще в 2019 году ходили слухи о возможном переходе Руиса в стан «горожан», но ни одна из предложенных сделок не была завершена.

Контракт Руиса с «Наполи» заканчивается летом 2023 года. По сообщению Corriere dello Sport, футболист не будет его продлевать и хочет покинуть итальянский клуб уже в следующее трансферное окно. Издание связывает будущую карьеру полузащитника с «Манчестер Сити».

В составе итальянского клуба Руис провел четыре сезона.