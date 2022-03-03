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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вейналдум может перейти в «Астон Виллу»

03 Марта 2022 • 12:46 Комментировать
Астон Вилла
...
Саутгемптон
2.30 3.45 3.05
05.03 18:00

Испанское издание сообщает, что полузащитник Джорджиньо Вейналдум этим летом может перейти в английскую «Астон Виллу».

Нидерландский футболист не производит впечатления на боссов «ПСЖ».

В свою очередь, «Астон Вилла» имеет большие планы на то, чтобы вернуться на вершину английского футбола и бросить вызов Европе. Поэтому приход игрока, имеющего богатый опыт выступления в Лиге чемпионов, может заинтересовать руководство английского клуба.

Ранее 31-летний футболист заявлял, что является большим поклонником таланта Стивена Джеррарда, нынешнего тренера бирмингемского клуба.

«Он один из лучших полузащитников, когда-либо игравших в футбол», - сказал Вейналдум в одном из интервью в 2020 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Джорджиньо Вейналдум Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА САУТГЕМПТОН
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