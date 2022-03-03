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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп не уверен в продлении контракта с «Ливерпулем»

03 Марта 2022 • 11:58 Комментировать
Ливерпуль
...
Вест Хэм
1.30 5.60 9.50
05.03 20:30

Контракт Юргена Клоппа истекает летом 2024 года и до сих пор неясно, останется ли немецкий тренер в «Ливерпуле» после истечения срока соглашения.

Выступая перед игрой своей команды в Кубке Англии с «Норвичем» в среду вечером, ITV Sport спросил Клоппа, продлит ли он свой контракт.

«Я не знаю, я действительно не знаю», — последовал ответ.

Клопп признался, что на принятие решения ему потребуется время.

Немецкий тренер пришел в «Ливерпуль» в октябре 2015 года. За время пребывания у руля команды он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Многие считают, что в случае ухода Клоппа, главным претендентом на пост тренера «Ливерпуля» станет Стивен Джеррард.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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