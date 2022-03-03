Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эксперт: «У «Ливерпуля» больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем стать первыми в АПЛ»

03 Марта 2022 • 11:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Вест Хэм
1.30 5.60 9.50
05.03 20:30

Футбольный эксперт Пол Мерсон заявил в интервью Sky Sport, что «Ливерпуль» имеет намного больше шансов победить в Лиге чемпионов, чем стать первыми в розыгрыше АПЛ.

«Они могут проиграть еще три матча в Лиге чемпионов и все равно выиграть ее, но если они проиграют три матча в Премьер-лиге, у них не будет шансов. У них нет свободы действий в Премьер-лиге», - сказал бывший игрок сборной Англии.

Мерсон считает, что цена ошибки в АПЛ намного дороже, чем в Лиге чемпионов, учитывая огромную конкуренцию с «Манчестер Сити» в домашнем чемпионате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Пол Мерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
11:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп не уверен в продлении контракта с «Ливерпулем»
11:44 · Англия. Премьер-лига
Эксперт: «У «Ливерпуля» больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем стать первыми в АПЛ»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я могу представить «Челси» только с Абрамовичем»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Матч АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» будет перенесен
10:14 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Аякса» очень хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
09:44 · Англия. Премьер-лига
Макгрегор о покупке «Челси»: «Давайте купим его»
09:38 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай сможет сыграть в манчестерском дерби
09:17 · Англия. Кубок Англии
Тухель оценил игру Вернера и Лукаку в матче с «Лутоном»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Абрамович простит «Челси» долг в полтора миллиарда фунтов
09:02 · Англия. Кубок Англии
Клопп похвалил Минамино после матча с «Норвичем»
08:27 · Англия. Кубок Англии
Тухель: Сложно сконцентрироваться на футболе из-за всей этой шумихи вокруг
07:12 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» впервые при Клоппе вышел в четвертьфинал Кубка Англии
04:35 · Англия. Премьер-лига
Бывший чемпион мира советует Роналду уйти сейчас и не тянуть с этим
01:18 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Кубка Англии
01:00 · Англия. Кубок Англии
«Саутгемптон» пробился в четвертьфинал Кубка Англии
Все новости
Рекомендуем