Эксперт: «У «Ливерпуля» больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем стать первыми в АПЛ»

Футбольный эксперт Пол Мерсон заявил в интервью Sky Sport, что «Ливерпуль» имеет намного больше шансов победить в Лиге чемпионов, чем стать первыми в розыгрыше АПЛ.

«Они могут проиграть еще три матча в Лиге чемпионов и все равно выиграть ее, но если они проиграют три матча в Премьер-лиге, у них не будет шансов. У них нет свободы действий в Премьер-лиге», - сказал бывший игрок сборной Англии.

Мерсон считает, что цена ошибки в АПЛ намного дороже, чем в Лиге чемпионов, учитывая огромную конкуренцию с «Манчестер Сити» в домашнем чемпионате.