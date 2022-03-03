Тухель: «Я могу представить «Челси» только с Абрамовичем»

Томас Тухель высказался о планах Романа Абрамовича продать «Челси».

«Большая новость. Ещё слишком рано говорить, потому что пока я могу представить «Челси» только с Романом Абрамовичем. Так что мне очень тяжело. В голове ещё не уложилось», – передаёт слова главного тренера «Челси» Daily Mail.

По словам Тухеля, игроки и тренеры не обсуждали сложившуюся ситуацию. Немец считает, что самое главное для них теперь – это верить в лучшее.

Напомним, что Роман Абрамович решил продать «Челси», который принадлежит ему с 2003 года, после жёстких санкций в Англии, которые стали ответом на действия России на Украине.