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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матч АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» будет перенесен

03 Марта 2022 • 10:47 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
20.03 19:30

Игра АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» будет перенесена из-за накладок с матчами на Кубок Англии.

Изначально матч английской Премьер-Лиги между двумя клубами должен был состояться 20 марта. Но после того, как «Ливерпуль» обыграл «Норвич» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии, расписание АПЛ придется откорректировать.

Игры четвертьфиналов Кубка Англии назначены на 19 и 20 марта.

Также сообщается, что и точные даты матчей «Юнайтед» против «Норвича», «Брентфорда» и «Арсенала» также пока под вопросом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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