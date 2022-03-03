Матч АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» будет перенесен

Игра АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» будет перенесена из-за накладок с матчами на Кубок Англии.

Изначально матч английской Премьер-Лиги между двумя клубами должен был состояться 20 марта. Но после того, как «Ливерпуль» обыграл «Норвич» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии, расписание АПЛ придется откорректировать.

Игры четвертьфиналов Кубка Англии назначены на 19 и 20 марта.

Также сообщается, что и точные даты матчей «Юнайтед» против «Норвича», «Брентфорда» и «Арсенала» также пока под вопросом.