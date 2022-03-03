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Тренер «Аякса» очень хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

03 Марта 2022 • 10:14 Комментировать

Рулевой амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг этим летом очень хочет стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Mail, 52-летний голландский специалист уже начал брать уроки английского языка для того, чтобы летом возглавить манчестерскую команду. В ближайшее время руководство «красных дьяволов» проведёт с тен Хагом переговоры. Сам тренер очень хочет получить работу в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что прошлым летом Эрик тен Хаг мог возглавить «Тоттенхэм», но договориться с лондонским клубом у тренера так и не получилось.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг
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