Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мактоминай сможет сыграть в манчестерском дерби

03 Марта 2022 • 09:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1.37 4.90 8.50
06.03 19:30

Шотландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай вылечился после болезни и сможет помочь «красным дьяволам» в манчестерском дерби с «Сити».

Как сообщает пресс-служба «Юнайтед», 25-летний шотландский футболист вылечился и уже вернулся к полноценным тренировкам, так что Скотт сможет сыграть в предстоящем поединке с «Манчестер Сити». Напомним, что до этого Мактоминай из-за болезни пропустил матчи с «Атлетико» и «Уотфордом».

Манчестерское дерби между «Юнайтед» и «Сити» состоится шестого марта в 19.30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Скотт Мактоминай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
10:14 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Аякса» очень хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
09:44 · Англия. Премьер-лига
Макгрегор о покупке «Челси»: «Давайте купим его»
09:38 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай сможет сыграть в манчестерском дерби
09:17 · Англия. Кубок Англии
Тухель оценил игру Вернера и Лукаку в матче с «Лутоном»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Абрамович простит «Челси» долг в полтора миллиарда фунтов
09:02 · Англия. Кубок Англии
Клопп похвалил Минамино после матча с «Норвичем»
08:27 · Англия. Кубок Англии
Тухель: Сложно сконцентрироваться на футболе из-за всей этой шумихи вокруг
07:12 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» впервые при Клоппе вышел в четвертьфинал Кубка Англии
04:35 · Англия. Премьер-лига
Бывший чемпион мира советует Роналду уйти сейчас и не тянуть с этим
01:18 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Кубка Англии
01:00 · Англия. Кубок Англии
«Саутгемптон» пробился в четвертьфинал Кубка Англии
00:38 · Англия. Кубок Англии
Тухель – о решении Абрамовича продать «Челси»: «Это его выбор, его клуб»
00:31 · Англия. Кубок Англии
«Челси» переиграл «Лутон Таун», дважды уступая в счёте
02 Марта
22:45 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» — «Норвич»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
22:34 · Англия. Премьер-лига
Пол Паркер: «Манчестер Юнайтед» нужно продать Магуайра»
Все новости
Рекомендуем