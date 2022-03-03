Мактоминай сможет сыграть в манчестерском дерби

Шотландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай вылечился после болезни и сможет помочь «красным дьяволам» в манчестерском дерби с «Сити».

Как сообщает пресс-служба «Юнайтед», 25-летний шотландский футболист вылечился и уже вернулся к полноценным тренировкам, так что Скотт сможет сыграть в предстоящем поединке с «Манчестер Сити». Напомним, что до этого Мактоминай из-за болезни пропустил матчи с «Атлетико» и «Уотфордом».

Манчестерское дерби между «Юнайтед» и «Сити» состоится шестого марта в 19.30 по московскому времени.