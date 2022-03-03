Абрамович простит «Челси» долг в полтора миллиарда фунтов

Известный российский бизнесмен Роман Абрамович не собирается требовать от «Челси» возвращать солидный долг в полтора миллиона фунтов.

Как в своём заявлении отметил Абрамович, он не собирается требовать от нового владельца лондонской команды погашения кредитов, ведь для него «Челси» никогда не был бизнесом. Олигарх добавил, что делал всё не ради денег, а ради страсти к футболу и клубу.

Напомним, что Роман Абрамович принял решение продать лондонскую команду. Главным претендентом на покупку «Челси» считается швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс.