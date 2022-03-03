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Бывший чемпион мира советует Роналду уйти сейчас и не тянуть с этим

03 Марта 2022 • 04:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1.37 4.90 8.50
06.03 19:30

Бывший французский защитник Франк Лебёф, входивший в состав сборной Франции 1998 года, выигравшей в то лето чемпионат мира, считает, что Криштиану Роналду лучше уйти сейчас, в расцвете сил. По его мнению, так Роналду лучше запомнится в качестве исключительного футболиста.

- Я не хочу видеть, как Роналду постепенно превратится из исключительного футболиста в обычного. Он все время был великолепным, и ему лучше закончить карьеру в зените, чем поиграть еще несколько лет и запомниться уже в закате, а не тем игроком, к которому мы привыкли за почти двадцать лет, - заявил Лебёф, слова которого цитирует ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Франк Лебёф
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