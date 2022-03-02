Пол Паркер: «Манчестер Юнайтед» нужно продать Магуайра»

Известный в прошлом футболист Пол Паркер считает, что «Манчестер Юнайтед» должен продать Харри Магуайра.

«Если у «Манчестер Юнайтед» будет возможность вернуть деньги, потраченные на Магуайра, то я думаю им стоит это сделать. Считаю, что с Линделофом и Вараном у клуба больше перспектив. Эти игроки лучше Магуайра в большинстве компонентов.

Я не знаю, продаст ли «Манчестер Юнайтед» Магуайра, но для движения вперёд нужно это сделать», - цитирует Паркера express.

28-летний Магуайр сыграл 28 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя забитыми голами.