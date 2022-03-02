Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пол Паркер: «Манчестер Юнайтед» нужно продать Магуайра»

02 Марта 2022 • 22:34 Комментировать

Известный в прошлом футболист Пол Паркер считает, что «Манчестер Юнайтед» должен продать Харри Магуайра.

«Если у «Манчестер Юнайтед» будет возможность вернуть деньги, потраченные на Магуайра, то я думаю им стоит это сделать. Считаю, что с Линделофом и Вараном у клуба больше перспектив. Эти игроки лучше Магуайра в большинстве компонентов.

Я не знаю, продаст ли «Манчестер Юнайтед» Магуайра, но для движения вперёд нужно это сделать», - цитирует Паркера express.

28-летний Магуайр сыграл 28 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя забитыми голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Паркер Гарри Магуайр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
22:45 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» — «Норвич»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
22:34 · Англия. Премьер-лига
Пол Паркер: «Манчестер Юнайтед» нужно продать Магуайра»
22:31 · Англия. Премьер-лига
Дмитрий Егоров – о продаже «Челси» Абрамовичем: «Каррере хотя бы стадион повесили»
22:28 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч с «Норвичем»
22:22 · Англия. Кубок Англии
Терри – об Абрамовиче: «Лучший владелец в мире»
22:00 · Англия. Кубок Англии
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:45 · Англия. Кубок Англии
«Лутон Таун» – «Челси»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
21:30 · Англия. Премьер-лига
Абрамович объявил о продаже «Челси» официально
19:24 · Англия. Премьер-лига
Сэр Алекс Фергюсон посоветовал «Манчестер Юнайтед» присмотреться к Анчелотти
16:06 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» расторг контракт со всеми спонсорами, связанными с Россией
15:45 · Англия. Кубок Англии
«Бавария» следит за звездой английского Чемпионшипа
15:16 · Англия. Кубок лиги
Клопп: «Ливерпуль» не планирует расставаться с Келлехером»
13:49 · Англия. Кубок Англии
Рой Кин: «Грилишу нужно повзрослеть»
13:19 · Англия. Кубок Англии
Ширер – о вылете «Тоттенхэма» из кубка: «Типичный «Тоттенхэм»
13:16 · Англия. Премьер-лига
Букмекеры назвали фаворита в борьбе за подписание Роналду
Все новости
Рекомендуем