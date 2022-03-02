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Сэр Алекс Фергюсон посоветовал «Манчестер Юнайтед» присмотреться к Анчелотти

02 Марта 2022 • 19:24 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает ESPN.

Как сообщают источники издания, кандидатуру Анчелотти руководству «красных дьяволов» предложил сэр Алекс Фергюсон.

На данный момент основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» является действующий наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино, однако если подписать контракт с ним не получится, команда может обратиться к Анчелотти.

В руководстве клуба считают, что итальянец умет добиваться результатов за короткий промежуток времени, а также имеет опыт работы в Англии.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед
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