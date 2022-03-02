Букмекеры назвали фаворита в борьбе за подписание Роналду

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может летом покинуть туманный Альбион и вернуться на родину.

Иностранные букмекеры считают, что главным претендентом на подписание 37-летнего португальского футболиста является лиссабонский «Спортинг», в котором форвард начинал свою профессиональную карьеру. Букмекеры меньше верят в возможной переход Роналду в «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 23 встречи, в которых забил девять мячей и сделал три ассиста.